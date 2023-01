Surto de carrapatos preocupa moradores no Jd. Gonzaga, denuncia Elton Carvalho

Elton conversa com moradores no Jd. Gonzaga - Crédito: divulgação

Parlamentar pediu providências à Secretaria de Saúde com relação a presença de carrapatos estrela em áreas públicas que atendem crianças em projetos sociais

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) acompanhou na tarde dessa segunda-feira (9), a equipe de Zoonoses da Prefeitura, durante uma fiscalização realizada no bairro Jardim Gonzaga.

Segundo o parlamentar, a população reivindicou providências com relação a presença de carrapatos estrela em grande quantidade na região, colocando em risco a saúde das crianças e das famílias, caracterizando-se um problema de saúde pública.

"É muito preocupante essa situação. Os moradores me procuraram, acionei a Secretaria de Saúde e fui prontamente atendido pela equipe se Zoonoses. No entanto, precisamos de uma solução, não somente da fiscalização, pois se trata de um problema de saúde público, que é competência do Estado zelar. Vou me reunir com os responsáveis e pedir providências, inclusive, vou disponibilizar recursos de emendas parlamentares para contratação de empresa terceirizada para que o controle dos carrapatos seja feito'' destacou o vereador.

Na região existe um projeto mantido pela prefeitura, o CEMEAR, que inclusive, atende muitas crianças através de projetos socioeducativos.

"Eu acredito ser extremamente necessária e urgente uma intervenção da prefeitura, até mesmo por conta do projeto CEMEAR. Tenho certeza que a Secretaria de Saúde vai se sensibilizar e juntos, encontraremos uma solução efetiva, humanizada, e o mais importante, urgente", finalizou.

