Suplente Thiago de Jesus assume mandato na Câmara Municipal

Com base na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara, a solicitação de licença da vereadora Professora Neusa, no período de 9 de agosto a 23 de setembro, foi aprovada por unanimidade pelo plenário na sessão de terça-feira.

“Hoje estou aqui como vereador, independente e imparcial na batalha das causas que impactam a vida da população e da cidade de São Carlos, contem comigo! Estamos Juntos”, declarou o novo vereador Thiago de Jesus.

O suplente de vereador do Cidadania, Thiago de Jesus Braga Quirino dos Santos, assumiu na manhã desta quarta-feira (9) o mandato na Câmara Municipal, na vaga da vereadora Professora Neusa, que solicitou licença do cargo por 45 dias para tratar de assuntos particulares. O suplente assinou o termo de posse na sala das sessões da Câmara, na presença do presidente da Casa, vereador Marquinho Amaral.