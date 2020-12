Supermercados Jaú Serve inaugura mais uma loja na cidade de Jaú

Crédito: Divulgação

Essa nova unidade será a quinta da rede na cidade, e foi construída em um terreno com mais de 8.000 m² e 3.110 m² de área construída, com modernas seções de Mercearia, Carnes, Frios e Laticínios, Hortifruti, Adega, Padaria, Confeitaria, Pizzaria, e Floricultura, tudo para oferecer comodidade e atendimento com o padrão de qualidade Jaú Serve, enfatizando nosso lema: “Tradição em bem servir”.

A abertura da loja, será nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, a partir das 8h. Entre as principais novidades da loja, destacam-se a pizzaria, que além da qualidade e sabor das massas de semolina, o cliente terá a possibilidade de escolher entre os tipos de recheios sugeridos no cardápio ou poderá pedir a montagem de sua pizza com seus ingredientes preferidos. Terá ainda a opção de levar sua pizza já assada. Outra novidade a ser destacada é a adega, que contará com sortimento variado de vinhos nacionais/ importados e cervejas especiais com grande diversidade de rótulos. Também terá um espaço dedicado aos clientes que buscam por produtos saudáveis, contendo muitas opções de produtos integrais, orgânicos, sem glúten, sem lactose, light e diet, além da Floricultura que oferecerá lindas opções para decorar a casa ou presentear pessoas queridas.

Essa loja receberá dois self check-outs para os clientes que desejarem ter total autonomia para realizar as suas compras. Ela está localizada na Avenida Doutor Luciano Pacheco de Almeida Prado Neto, nº 170, possui fácil acesso, 242 vagas de estacionamento para carros, motos e bicicletas e seu horário de funcionamento será de segunda a sábado das 7h30 as 21h e domigos e feriados das 7h30 as 19h.

Para José Doniseti Vieira, membro do conselho de gestão da empresa, “é uma satisfação muito grande implantar mais uma unidade em Jaú, que é a nossa cidade, onde tudo começou há 56 anos atrás. Por isso, nada mais justo do que investir em uma loja para poder servir ainda melhor nossos clientes daquela região e de cidades vizinhas, já que o local fica próximo a rodovia. Essa nova loja foi construída em tempo recorde de 180 dias, com uma arquitetura moderna e uma nova comunicação visual, marcando um novo conceito de loja nestes 56 anos da empresa”.

Sobre a rede

Com 56 anos de história, a rede de supermercados Jaú Serve está em constante crescimento e modernização, abrindo novas lojas e reformando as mais antigas, visando sempre proporcionar a melhor experiência de compra para nossos clientes. E para encerrar o ano de 2020, está prevista a inauguração de mais uma loja na cidade de Barra Bonita.

Todo o êxito desse desenvolvimento e do atual sucesso da rede, se dá pela aguçada visão empreendedora dos acionistas, de seus diretores e da constante dedicação dos mais de 4.300 mil colaboradores diretos, que sempre buscam transformar cada compra em um momento agradável. É isso que nos torna o Supermercado da Família Feliz.

Atualmente a rede de Supermercados Jaú Serve está presente em 16 cidades do interior paulista, distribuídas entre os municípios de Araras, Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Descalvado, Ibitinga, Jau, Leme, Lençóis Paulista Pederneiras, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Manuel.

E para o ano de 2021 estão previstas 3 novas lojas, sendo, mais duas na cidade de Ribeirão Preto e uma na cidade de Araraquara, somando um total de 41 lojas.

