Supermercados de São Carlos limitam compra de arroz, óleo e feijão

Crédito: São Carlos Agora

Nas últimas semanas, produtos essenciais à cesta básica do brasileiro tiveram reajustes expressivos. Agora, uma cena pouco comum começou a ser percebida nos supermercados de São Carlos. A limitação de compra de produtos como arroz, feijão e óleo de soja.

Nesta manhã, o São Carlos Agora visitou dois supermercados que expunham esse aviso nas prateleiras e estoques. Em um deles, o arroz Prato Fino é limitado à compra de dois pacotes de cinco quilos. O preço: R$ 24,45. A mesma restrição é adotada ao óleo de soja, que bate a casa de R$ 6.

Foto: São Carlos Agora

O segundo estabelecimento é mais “generoso” na limitação. O consumidor, no caso do arroz, pode comprar até cinco pacotes de cinco quilos. Os estoques de arroz estão em baixa no Brasil, mas outro fator foi ponderado por um estoquista de supermercado, que não se identificou. Ele não pode conceder entrevista sem autorização da rede. “Se baixamos um pouco o preço, o consumidor compra acima daquilo que precisa, para estocar, com medo de novos aumentos”, revela

Na última quarta-feira (9), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a inflação de agosto. Ficou em 0,24% - a maior desde 2016. O impulso foi a alta nos valores da gasolina e alimentos.

Manga (61,63%), cebola (50,40%), abobrinha(46,87%), limão (36,56%), feijão-preto (28,9%), leite longa vida (22,99%), arroz (19,25%) e óleo de soja (18,63%) acumulam as maiores altas no ano.

As razões estabelecidas pelo IBGE para o aumento são a alta do dólar e o aumento da demanda externa, com elevação das exportações. O real desvalorizado impulsiona as vendas ao mercado externo.

Medidas

Segundo a Agência Brasil, a Câmara de Comércio Exterior (Camex), vinculada ao Ministério da Economia, decidiu ontem (9) zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado. A isenção tarifária valerá até 31 de dezembro deste ano.

De acordo com a pasta, a redução temporária está restrita à cota de 400 mil toneladas, incidente arroz com casca não parboilizado e arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado.

O objetivo da isenção tarifária temporária é conter o aumento expressivo no preço do arroz ao longo dos últimos meses. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP), o preço do arroz variou mais de 107% nos últimos 12 meses, com o valor da saca de 50 kg próximo de R$ 100. Os motivos para a alta são uma combinação da valorização do dólar frente ao real, o aumento da exportação e a queda na safra. Em alguns supermercados do Brasil, o produto, que custava cerca de R$ 15, no pacote de 5 kg, está sendo vendido por até R$ 40.

A Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) se manifestou sobre os preços dos itens da cesta básica. Ela endossa a forte pressão para o aumento nos preços da cesta básica e reforça que “o setor supermercadista tem se esforçado para manter os preços normalizados e vem garantindo o abastecimento regular desde o início da pandemia nas 90 mil lojas de todo o país”.

