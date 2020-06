Supermercado no Zavaglia adere a campanha Direito de Viver

Crédito: Marcos Escrivani

O Supermercado Dia, localizado na rua 3, no Jardim Zavaglia, aderiu a campanha Direito de Viver, realizada pelo Hospital de Amor de Barretos que cuida de 225 mil pacientes, sendo 300 de São Carlos.

Segundo o coordenador da instituição em São Carlos, Rafael Marino, a ação social será neste domingo, 14, das 9h às 12h e um grupo de voluntários irá arrecadar arroz, feijão, leite e achocolato que serão destinados para o hospital que faz aproximadamente sete mil refeições gratuitas por dia.

Marino informou ainda que a meta em São Carlos é tentar arrecadar pelo menos duas toneladas de alimentos não perecíveis e encaminhar para o hospital que sofre um grave desabastecimento devido a pandemia da Covid-19.

A Campanha Direito de Viver conta com o apoio do São Carlos Agora e quem puder ajudar é só comparecer ao Supermercado Dia, no Zavaglia das 9h às 12h e dar a sua contribuição.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também