Supercarro avaliado em mais de R$ 3,2 milhões chama atenção nas ruas de São Carlos

Um Mclaren 600LT Spider chama a atenção nas ruas de São Carlos. O modelo 2020 avaliado em mais de R$ 3,2 milhões está registrado no município. Muito provavelmente o dono paga o IPVA mais caro da cidade, podendo chegar a R$ 128 mil.

O supercarro começou a ser vendido no Brasil sob encomenda e importado da Inglaterra no meio do ano passado. Na época, somente quatro modelos foram disponibilizados para a venda.

A motorização do esportivo é a 3.8 V8 biturbo, chegando aos 600 cv e 63,2 kgfm de torque. Segunda a McLaren, o modelo vai de 0 a 100 em 2,9 segundos. A velocidade máxima do 600LT Spider é de 324 km/h.

