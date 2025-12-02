Projeto Superação mobiliza voluntários e leva magia do Natal a crianças de São Carlos

O projeto Superação.finalizou novembro e iniciou dezembro levando solidariedade, fantasia e muita alegria para crianças de diversos bairros de São Carlos. Após dois meses de mobilização intensa, voluntários e colaboradores entregaram brinquedos, roupas, doces, alimentos e outros itens arrecadados entre outubro e novembro.

Durante todo o período de coleta, o grupo realizou triagem, organização e catalogação das doações, garantindo um processo transparente e responsável. Todo o material foi direcionado a escolas e instituições previamente autorizadas a receber os donativos.

Com tudo preparado, dezembro marcou o momento mais aguardado: as entregas. As visitas aconteceram em unidades de ensino e entidades assistenciais, sempre acompanhadas por um time caracterizado que levou ainda mais emoção às crianças. Papais Noéis, Mamães Noéis, super-heróis, princesas e outros personagens tornaram a experiência um verdadeiro espetáculo de magia.

Entre as instituições atendidas estão Cemei Walter Blanco, CEJA, Julien Fauvel, Maria Lúcia Marrara, Divina Providência, Gênesis, Pedacinho do Céu, APAE, Cuhidar, entre outras.

A ação só foi possível graças ao empenho de um grande grupo de voluntários, que dedicou tempo e carinho para fazer o Natal das crianças mais especial. Participaram das entregas: Wesley Camargo – Pantera Negra, David Peratello – Capitão América, Yasmim Oliveira – Princesa, Gabriela Faria – Princesa, Raianne Momesso – Princesa, Adailton Aguiar – Papai Noel, Thiago Cantador – Papai Noel, Nyasanu Fernando – Homem-Aranha, Eduardo Tadeu – Homem-Aranha, Natan Sperli – Homem-Aranha, Jesica Alexandrino – Mamãe Noel, Bianca Cristina – Fotógrafa, Natália Salles – Triagem e separação, Bruna Martins – Branca de Neve, Andreina Salles – Mamãe Noel, Lavinia Trevisan – Princesa, Talissa Peratello – Princesa, Bruna Occhiena – Princesa, Alicia Pedroso – Branca de Neve, Vitória Cantador – Branca de Neve, Lucimara Cantador – Mamãe Noel, Izaete Almeida – Organização, Rafani Mota – Organização, Izaete – Organização (reforço na equipe)

Leia Também