Sueli Schiavi se aposenta no Samu: "Deixei ali pessoas que amo"

Então, com 35 anos e exatamente no dia 13 de março de 1989, Sueli Helena Schiavi, hoje com 69 anos, iniciava a carreira de funcionária pública, na Secretaria Municipal de Saúde e por 34 anos, 9 meses e 8 dias trabalhou no Pronto Socorro e no Samu. Exatamente no dia 19 de outubro de 2023, cumpriu o último dia de sua jornada profissional.

Muito querida, deixou um rastro de simpatia por onde passou, Sueli teve uma confraternização promovida pelos companheiros de trabalho, com uma recepção especial e muita emoção. “Acredito que era muito querida pelos meus colegas. Meu último dia foi marcado por muita emoção e carinho. Ali eu não chorei e me mantive firme, mas quando cheguei em casa, desabei. Foi uma vida que passei no Pronto Socorro e no Samu. Deixei pessoas que amei”, garantiu.

Sempre no telefone

Mãe de Érika e de Kelli e avó de Bia (17 anos), Gabi (14) e Bruno (7), Sueli durante suas atividades profissionais, foi telefonista no período noturno. No Pronto Socorro, era das 19h às 7h do dia seguinte, onde atuou por 18 anos. Depois no Samu, desde 2006, quando foi uma das primeiras telefonistas, cumpria este horário e mais recentemente, com alterações da lei, das 19h às 01h.

Nos quase 35 anos, como curiosidade, Sueli trabalhou com três gerações de médicos de uma mesma família. Um caso curioso foi um profissional da área médica que, quando criança, fez ficha para tratar uma amigdalite e hoje é médico.

Linha de frente

Como uma homenagem por um serviço prestado a comunidade são-carlense, o São Carlos Agora entrevistou Sueli que mostrou muita simpatia e cordialidade.

Em sua função, como telefonista, trabalha na “linha de frente” é a pessoa que tem o primeiro contato com alguém que necessita de socorro médico ou liga para que o Samu possa socorrer alguém.

Indagada, disse que é necessário ser forte e ao mesmo tempo tranquila e paciente. “São momentos delicados, pois é sempre alguém que pode estar correndo risco de morte. Posso dizer que a sensação é triste quando atendia o telefone, pois não sabia o que acontecia de fato. Mas era necessário estarmos bem psicologicamente e pegar todas as informações possíveis e imagináveis”, comentou, salientando que, quando a ocorrência tinha crianças ou idosos envolvidos, a aflição era maior. “Principalmente quando era caso de engasgo”, exemplificou.

Para salvar vidas

Sueli disse com orgulho que ao longo das quase quatro décadas, durante as ligações, participou de ocorrências e pode ajudar a salvar vidas de pessoas que não conhecia. “Quando atendia o telefone, sabia que algo sempre tinha acontecido. Com a experiência adquirida, primeiro procurava acalmar quem ligava e ajudar o solicitante. A questão mental é importante. Quando trabalhava no Pronto Socorro eu avisava diretamente os profissionais da ambulância que saia para atender. Mas no Samu, eu comunicava o médico com todas as informações que tinha e ele repassava para o rádio operador e em seguida, para a ambulância”, disse.

“Pensei nas minhas filhas”

Como em toda a área profissional, um dia Sueli sentiu na pele um fato que a marcou e que desde então, não saiu de sua memória. Na década de 90, quando exercia suas funções no Pronto Socorro, teve ciência de um grave acidente na rodovia Washington Luís (SP-310), onde uma família inteira se feriu e uma mulher morreu no local.

Já as duas filhas foram socorridas por populares e levadas às pressas para o Pronto Socorro. Uma das meninas, porém, morreu na unidade hospitalar. A sua irmãzinha, na época com 7 anos, aos prantos, abraçou Sueli e não saia de perto. “Naquele dia, naquele momento, me lembrei da Érika e da Kelli. Minhas filhas ainda eram pequenas e fiquei abalada e emocionada. Aquele momento me marcou e nunca mais vou esquecer”.

Legado para vida

Poder trabalhar por um longo período podendo ajudar a pessoas que nunca conheceu e com colegas de trabalho que deixaram marcas positivas, Sueli disse que ser funcionária da área de saúde a tornou uma pessoa melhor. “É um legado de aprendizado. Ajudou a crescer e amadurecer como ser humano. Sempre gostei de ajudar as pessoas. E isso passei para minhas filhas, que elas teriam que ser humanas e ajudar o próximo, sem ver a quem e apoiar no que fosse possível. E elas aprenderam a lição. Agora, em casa, já disse que irei encher a paciência delas (Kelli e Érika) e curtir muito os meus três netos”, finalizou.

