Startup Day reÃºne mais de 200 pessoas em SÃ£o Carlos e fortalece ambiente de tecnologia e inovaÃ§Ã£o

Crédito: divulgação

Fomento à inovação, conexões estratégicas e impulsionamento de startups foram as marcas do Startup Day 2025, evento que reuniu cerca de 220 pessoas em São Carlos, no sábado (22/03). A iniciativa faz parte de um dos maiores movimentos de estímulo ao empreendedorismo inovador do Brasil, organizado pelo Sebrae for Startups. Só no Estado de São Paulo, foram realizadas 65 edições simultâneas em diferentes cidades.

Em São Carlos, a programação contou com painéis apresentados por parceiros e palestras abordando diversos temas, tais como deeptechs, investimentos e os caminhos para transformar uma pesquisa em negócio.

Para o professor Rafael Vidal Aroca, da UFSCar, eventos como esse são de fundamental importância. Ele conduziu a palestra “Inteligência Artificial e Inovação – Oportunidades e Desafios para Startups”, ao lado do colega André Ponce, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP).

Muitas inovações surgem da colaboração entre pessoas. O Startup Day promove esse encontro, onde o ecossistema se conhece, compartilha problemas, dores e soluções - e a partir daí, nascem oportunidades”, destacou Aroca, que também é gerente de inovação do centro de pesquisas Wernher von Braun e fundador de uma startup.

Para ele, o que motiva empreendedores é justamente o desejo de resolver problemas reais e melhorar a vida das pessoas por meio de produtos e serviços, transformando a sociedade. “Seja aumentando a produtividade, automatizando processos ou oferecendo mais conforto, o impacto positivo pode atingir tanto consumidores quanto outras empresas”, afirmou.

O gestor de inovação do Sebrae-SP Ícaro Tiberti destacou o caráter colaborativo da iniciativa. “Foi um evento nacional cocriado com o ecossistema de inovação. Na região, tivemos apoio de muitas empresas, universidades, instituições e órgãos públicos, que contribuíram para o sucesso do Startup Day”, ressaltou.

A Prefeitura foi uma das parcerias da iniciativa. “A Prefeitura tem o papel de administrar a cidade, mas também de fomentar o desenvolvimento em áreas estratégicas. São Carlos é reconhecida como uma cidade do conhecimento, da ciência e da tecnologia, com universidades e institutos de pesquisa de excelência. Quando o Sebrae-SP nos convidou para o Startup Day, aceitamos prontamente, por entender que, ao nos articularmos com essas instituições, podemos somar esforços para promover ainda mais a ciência, a tecnologia e a inovação. Eventos como esse são fundamentais para apoiar empresas nascentes e colocar à disposição da sociedade soluções inovadoras baseadas em conhecimento” afirmou o vice-prefeito Roselei Françoso.

Além de painéis sobre inteligência artificial, investimento e empreendedorismo científico, o Startup Day promoveu uma exposição com startups locais. Thiers Uehara foi um dos expositores do evento. CEO da startup Protech Pesquisa e Desenvolvimento, já participou de diversos programas do Sebrae for Startups e destacou o quanto tais iniciativas fortalecem a inovação. “Viemos do meio acadêmico, e quando migramos para o empreendedorismo sentimos o impacto. Os programas do Sebrae têm sido essenciais para estruturar o negócio, e mais recentemente, para iniciar as primeiras vendas”, contou.

Para Tiberti, o evento só reforçou o posicionamento o Sebrae como um agente fundamental nesse cenário. “É importante mostrar o papel do Sebrae e o esforço que fazemos para movimentar essa engrenagem que é o ecossistema de inovação. O Startup Day consolida essa presença como um importante stakeholder”, afirmou.

Felipe Gomes da Silva, especialista em projetos estratégicos, participou da edição em São Carlos motivado pelas discussões sobre IA e o cenário atual da inovação no Brasil. “Sabemos que São Carlos é um centro importante de inovação. Vim buscar conhecimento e contatos, principalmente sobre como transformar uma pesquisa em negócio para quem sabe, num futuro, trabalhar mais próximo às startups e aos processos de inovação”, concluiu.

Sebrae for startups - O Sebrae for Startups é uma iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio a startups paulistas, e tem a missão de fomentar o empreendedorismo inovador, impulsionar o crescimento de startups e facilitar sua conexão com todo o ecossistema de inovação.

