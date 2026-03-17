Startup Day 2026 reÃºne ecossistema de inovaÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos neste sÃ¡bado

O Startup Day 2026, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e à inovação do Brasil, será realizado no próximo dia 21 de março, em São Carlos. O encontro acontece no Campus da Universidade de São Paulo (USP) – Área 1, no Anfiteatro Jorge Caron, das 8h às 13h, reunindo empreendedores, estudantes, pesquisadores, empresários e interessados em inovação.

Promovida pelo Sebrae for Startups, a iniciativa ocorre simultaneamente em diversas cidades do país. Na região, além de São Carlos, o evento também será realizado em Pirassununga, Rio Claro e Araras.

De acordo com o gestor de inovação do Sebrae-SP, Ícaro Tiberti, o Startup Day é construído de forma colaborativa com os atores locais do ecossistema de inovação, fortalecendo a iniciativa em cada município.

“Cada edição do Startup Day reflete as características do ecossistema de inovação da cidade onde acontece. A proposta é reunir empreendedores, universidades, empresas e instituições para compartilhar experiências, gerar conexões e apresentar caminhos para transformar ideias em negócios”, destaca.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, ressalta a importância do evento para o município. “O Startup Day é mais do que um evento, é um ponto de encontro estratégico para quem acredita na inovação como motor do desenvolvimento econômico. Para São Carlos, reconhecida como um dos principais polos de tecnologia e conhecimento do país, receber uma iniciativa como essa reforça o compromisso com o futuro”, afirma.

A programação contará com painéis e apresentações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo inovador, abordando temas como a jornada das startups, a transformação de pesquisas científicas em negócios e os desafios de levar soluções ao mercado. Entre os destaques estão discussões sobre programas e oportunidades para startups, caminhos para investimento, estratégias de crescimento e inserção no mercado.

O evento também terá momentos dedicados à conexão entre startups, universidades, empresas e instituições que atuam no fortalecimento do ecossistema local. O encontro será encerrado com uma sessão de networking estruturado, promovendo a troca de experiências e a geração de novas parcerias.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.

Serviço

Startup Day 2026 – São Carlos

Data: 21 de março (sábado)

Local: Campus da USP – Área 1, Anfiteatro Jorge Caron

Horário: das 8h às 13h

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-pirassununga/3285625

Programação: