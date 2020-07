Startup “Collune” vai representar a região no DemoDay Estadual do Programa Startup SP

Crédito: Divulgação

A Startup são-carlense “Collune”, sediada no Centro de Desenvolvimento das Indústrias Nascentes de São Carlos (CEDIN) é uma das 7 startups destaque do 7º Ciclo de Startup SP 2020 e será a representante do Escritório Regional do Sebrae no DemoDay Estadual do Programa Startup SP do Sebrae - SP “Conectando 7 soluções inovadoras do mercado”, que acontece nesta terça-feira (07/07), das 18h às 21h, na Escola de Negócios Sebrae-SP “Alencar Burti”, na capital paulista.

A Collune é uma startup considerada um pilar em pesquisas e desenvolvimento para diversas áreas de conhecimento. Trabalha com a tecnologia Regenfill 5 que usa como base o colágeno reestruturado, buscando fornecer uma solução inovadora que trouxesse inúmeros benefícios para o cotidiano e qualidade de vida das pessoas, atendendo demandas nas áreas de cosmética, saúde humana, veterinária, agrícola e alimentícia associada às técnicas modernas e complementar de um segmento atendido apenas parcialmente pelas indústrias mundiais. O início de atuação no mercado foi feito com a linha de cosméticos Devinni.

Para a Dra. Silvana Vargas, CEO e RT da Collune, foi um programa intenso que coincidiu com o isolamento social e ai já começou o grande desafio, pois as entregas antes presenciais foram online. “O Diego Pucci que é o coordenador do programa e os mentores regionais ajudaram a elevar o patamar da nossa empresa a um crescimento exponencial concentrado, mas o importante foi a conexão de todas as empresas de São Carlos que participaram pela mesma causa: a visibilidade, networking feito. Estamos na incubadora CEDIN e isso também foi um diferencial para chegarmos até aqui eu e minha equipe tivemos que aprender ferramentas do mundo digital que nem imaginávamos e por isso já me considero vitoriosa pelos meus amigos e pelo aprendizado. Parabenizo os dirigentes do Sebrae São Carlos, os nossos mentores, os participantes os dirigentes do CEDIN que nos apoiaram e a minha equipe porque sem eles não teríamos conseguido”, disse Silvana Vargas.

Durante o evento, haverá pitches, em que as startups dos escritórios Regionais Sebrae/SP de Campinas, Grande ABC, Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, São Paulo Capital Oeste e Sorocaba, apresentarão seus modelos de negócio para o público presente, além de palestra com Thiago Pereira sobre “Resiliência e Empreeendedorismo Invoador: Trajetória, Desafios e Conquistas.

O DemoDay em São Paulo é um ciclo finalizado do programa, após um processo de seleção, com startups escolhidas para receber todo o apoio do Sebrae-SP e parceiros por meio de mentorias, capacitações, visita à aceleradoras, entre outras atividades, que expõe as startups-destaque graduandas do Startup-SP para outros agentes e habitats de inovação do ecossistema de empreendedorismo inovador. O evento reúne empreendedores, mentores e representantes de empresas e instituições importantes do ecossistema de inovação.

O objetivo é o de viabilizar acesso ao mercado através de startup engagement, e atores de capital de risco, objetivando acesso a potenciais investidores.

O gerente regional do Sebrae São Carlos, Elton Equinori Yokomizo, explica que o programa Startup SP que já tem mais de 500 startups graduadas desde 2017, é o programa do Sebrae SP que objetiva desenvolver startups digitais em todo o Estado de São Paulo, com ciclos semestrais e aplicação sob cronograma de cada um dos 33 Escritórios Regionais do Sebrae SP.

“E com grande prazer que estamos encerrando mais um ciclo do programa Startup SP aqui em São Carlos, tivemos uma das 10 empresas que foram selecionadas para representar São Carlos no DemoDay Estadual e vemos grande chance em ser agraciado mais uma vez com o título estadual. O programa Startup SP em São Carlos foi trabalhado desde fevereiro até este mês, um processo seletivo bastante concorrido. Foram 20 projetos que concorreram as 10 vagas que tínhamos no programa e as vagas foram ocupadas por várias startups da cidade e região dentre elas nos destacamos a própria Collune, premiada no ciclo de São Carlos, a Bebed, a Beuni, a Care In, Estou Legal, Joy Spot, The One Tests, Vamos Escrever, Visita On Line e Work Mize, um programa que objetiva desenvolver startups na fase de aceleração onde trabalhamos vários conceitos voltados a modelagem do negócio, pivotagem da ideia, mas acima de tudo estabelecer padrões para estruturação do produto e do serviço e preparar para que elas possam acessar mercado”, ressaltou Elton Yokomizo.

CEDIN - O Projeto de Incubadora de Empresas no Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes – CEDIN, recuperado na atual gestão do prefeito Airton Garcia, foi viabilizado através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São Carlos, Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, destaca que o CEDIN, considera de extrema importância, fomentar o nascedouro de pequenas empresas de base tecnológica para a economia local, enquanto polos geradores de desenvolvimento, trabalho e renda. “O nosso trabalho enquanto gestores é fomentar esse processo de incubação, contribuir com o fortalecimento à vocação econômica da região, redução de custos pelo compartilhamento da estrutura física e serviços administrativos, criar empreendimentos que ofereçam serviços que estejam ligados as necessidades de grupos de empresas, aumentar a sustentabilidade e oferecer apoio técnico que proporcione condições favoráveis às empresas para detectar tendências, incorporar inovações e acompanhar as mudanças do mercado sendo base importante para o contexto da economia regional, semeando e fomentando o desenvolvimento da cultura empreendedora com absoluta sintonia com o desenvolvimento tecnológico institucional de São Carlos”, finalizou Bragatto.

