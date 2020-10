Starteca da UFSCar promove oficina sobre pitch no ambiente digital

18 Out 2020 - 07h15

Crédito: Divulgação

Nos dias 20 e 23 de outubro, das 10 às 11 horas, a Starteca da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove uma oficina virtual sobre pitch no ambiente digital, que terá a participação de Adriana Spinola, empreendedora na Innovation Track e inFLux Escola de Idiomas, e de Jeferson Ramalho, gerente na Vox2You Rede de Escolas de Oratória.

A oficina visa capacitar os participantes sobre o pitch, uma modalidade de apresentação rápida de um produto, negócio ou ideia, e sobre como aplicá-lo em ambiente online. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas a 15 participantes.

As inscrições devem ser feitas em https://bit.ly/3788DCW, e o aceite será por ordem de recebimento. O evento contará com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o link de transmissão será enviado posteriormente aos inscritos. Mais informações estão no Facebook da Starteca (https://www.facebook.com/starteca) e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail starteca@ufscar.br.

