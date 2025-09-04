(16) 99963-6036
Speed Agro inicia nova fase para acelerar Agtechs na região de São Carlos

Programa do Sebrae for Startups vai impulsionar negócios do agro com mentorias, rodadas de negócios, networking e acesso a feiras; inscrições gratuitas devem ser feitas até dia 14

04 Set 2025 - 18h03Por Jéssica C.R.
Sebrae for Startups abriu inscrições na região de São Carlos para a nova edição do Speed Agro, programa de aceleração gratuito que vai apoiar Agtechs (startups que desenvolvem e aplicam tecnologias inovadoras ao agronegócio) na estruturação de produtos, modelos de negócio e estratégias de vendas, além de ampliar a presença dessas empresas em mercados estratégicos. O programa ocorrerá de outubro de 2025 a maio de 2026. Os interessados podem se inscrever até dia 14 de setembro, neste link.

Serão selecionadas até 30 startups de todo o Estado de São Paulo que terão acesso a mentorias especializadas, workshops, visitas técnicas, rodadas de negócios e feiras do setor, oportunidades que abrem portas para novas parcerias e expansão comercial. Podem se inscrever Agtechs com CNPJ no Estado, modelo de negócio validado, faturamento médio de R$ 5 mil nos últimos seis meses e pelo menos um sócio atuando em tempo integral.
 

Benefícios do programa
Speed Agro é um programa do Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP de apoio a startups e ambientes de inovação. São oferecidos vários benefícios para os participantes, tais como meetups em cinco cidades estratégicas do corredor do agronegócio e conexão com mais de 60 parceiros.

As startups ainda contam com exposição gratuita em feiras como Agrishow, Expocitrus, GAFF, Hortitec e Expopinda, além de preparação para captação de investimentos. Outro diferencial é a possibilidade de realizar testes em campo por meio do Farmlab da Agnest, em Campinas, e o acesso à rede de mentores e a 150 Agentes Locais de Inovação (ALI Rural).

As empresas participantes da edição anterior registraram 20% de aumento no faturamento, 17% de crescimento na base de clientes, 9% de evolução em maturidade de negócios e mais de R$ 10 milhões em negócios gerados durante feiras.

Uma das visitas técnicas da edição foi realizada em São Carlos, quando os empreendedores conheceram a Embrapa, o ParqTec, o Onovolab e fazendas da cidade. A iniciativa promoveu a aproximação entre startups do setor agro e o ecossistema de inovação, ampliando oportunidades de conexão e parcerias estratégicas.

“O Speed Agro conecta startups a quem realmente pode abrir portas. No último encontro em São Carlos, vimos negócios e parcerias surgirem com produtores rurais, universidades, unidades Embrapii, ambientes de inovação e investidores. As duas unidades locais Embrapa – Instrumentação e Pecuária Sudeste – foram procuradas por startups que desejavam avançar em pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias, evidenciando o papel estratégico do programa para fortalecer o agronegócio a partir da nossa região”, destacou Ícaro Spaziani Tiberti, gestor de inovação do Escritório Regional do Sebrae-SP em São Carlos.

Segundo ele, o programa atua nas principais dores das Agtechs, que geralmente estão ligadas à estratégia comercial. “Muitas possuem tecnologias altamente inovadoras, mas encontram dificuldades em acessar novos mercados ou estruturar canais de venda escaláveis. O programa vem justamente para eliminar esses gargalos, oferecendo ferramentas práticas e mentorias especializadas para que as startups consigam transformar inovação em crescimento sustentável e geração de negócios”, afirmou.

edição 2025/2026 do Speed Agro traz novamente a oportunidade para Agtechs se conectarem ao ecossistema do agro paulista e alavancarem seus negócios.
 

Serviço
Speed Agro
Período: outubro de 2025 a maio de 2026
Inscrições até: 14 de setembro de 2025
Mais informações e inscrições: SPEED AGRO | SEBRAE FOR STARTUPS

Assessoria Sebrae

