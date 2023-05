SP tem inscrições abertas para mais de 70 bolsas da Fapesp de até R$ 8.479,20 por mês

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

A Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) tem 79 oportunidades de bolsas abertas na tarde desta sexta-feira (26) para estudantes de 20 cidades paulistas.

São 39 bolsas de pós-doutorado, 15 de doutorado, 6 de mestrado, 12 para treinamento técnico, 4 de jornalismo científico e 3 de iniciação científica para várias áreas do conhecimento, como bioquímica, engenharia, medicina, neurociência, ciência política, economia, inteligência artificial, e robótica, entre outras.

Cada bolsa tem editais e datas de abertura e encerramento de inscrições próprios. Os valores pagos aos bolsistas são os seguintes:

Treinamento Técnico I – (TT-I) – R$ 505,60

Iniciação Científica (IC) – R$ 800,10

Treinamento Técnico II – (TT-II) – R$ 1.010,00

Treinamento Técnico III – (TT-III) – R$ 1.412,80

Mestrado I (MS-I) e Doutorado Direto I (DD I) – R$ 2.349,60

Treinamento Técnico IV – (TT-IV) – R$ 3.570,80

Mestrado II (MS-II) e Doutorado Direto II (DD II) – R$ 2.494,20

Doutorado I (DR-I) e Doutorado Direto III (DD III) – R$ 3.462,60

Doutorado II (DR-II) e Doutorado Direto IV (DD-IV) – R$ 4.285,50

Pós-Doutorado (PD-BR) – R$ 8.479,20

Quem pode se inscrever

Nas vagas de pós-doutorado, podem se inscrever, em geral, cientistas que tenham obtido o título de doutor há menos de 7 anos, no país ou no exterior.

Para as de doutorado, o aluno precisa ter o título de mestre ou pelo menos estar terminando o mestrado. Já para a categoria de doutorado direto, o pesquisador não precisa do mestrado, mas sua pesquisa tem que resultar em uma tese.

As bolsas de mestrado são destinadas a alunos já matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu em universidades do estado. O orientador deve ter título de doutor ou qualificação equivalente.

As bolsas de treinamento técnico abarcam desde o formado no Ensino Médio técnico até graduados em nível superior com, no mínimo, cinco anos de experiência em pesquisa ou profissional após a graduação.

Mais informações podem ser obtidas no site da Fapesp (https://www.fapesp.br/oportunidades/).

