S.O.Sopão leva carinho, conforto e alimento para moradores de rua em São Carlos

Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, um grupo de amigos de São Carlos, liderados pela voluntária Mirian Corrêa, decidiram há sete meses, iniciar um trabalho para proporcionar um pouco de conforto e carinho, ao dar a alimentação aos moradores de rua da cidade.

Nas primeiras ações, sete pessoas abraçaram a ideia e a repercussão da iniciativa foi tão positiva que a corrente do bem ganhou novos simpatizantes e hoje 30 pessoas entregam de 90 a 100 marmitas todos os sábados.

Com isso, a ação solidária foi denominada “S.O.Sopão” e o cardápio é simples: traz o tradicional da cozinha, como arroz, feijão, legumes, carne e suco. A produção é feita nas dependências de uma casa locada apenas para este objetivo e não há qualquer tipo de ajuda do governo e vive de doações de pessoas. Mas houve casos em que os voluntários tiraram do próprio bolso para complementar o que falta. Uma iniciativa para encher de orgulho qualquer são-carlense.

ALÉM ALIMENTO

O conforto proporcionado aos moradores de rua vai além da alimentação. Em muitos casos eles ganham roupas e cobertores quando necessário. Geralmente essas pessoas em situação de rua são sozinhas e adotam um cão ou gato como companheiros. Pensando nisso o grupo leva alimentos aos animais.

Além desta ação de levar marmitas aos moradores de rua, duas famílias da região sul de São Carlos são assistidas com cestas básicas e o que for necessário e estiver dentro das possibilidades.

AÇÃO NO SÁBADO

Sábado, 21, o grupo promoveu uma nova ação solidária, denominada pré-ceia de Natal. Foram 210 marmitas com cardápio especial (arroz, carne de panela, maionese e farofa), além de 120 panetones e 120 refrigerantes. Nesta terça-feira, 24, os assistidos receberão 120 panetones,120 refrigerantes e 120 kits de higiene pessoal.

No dia 28 de dezembro, novo cardápio especial como Ação de Graças com 120 marmitas e 120 refrigerantes.

“Queremos agradecer a todos que de alguma forma nos ajuda a levar comida a quem tem fome, pois sabemos que essas pessoas são discriminadas por uma parte da sociedade. Fazemos nossa parte como diz o evangelista Mateus 25:35 ‘Tive fome e me deste de comer’. Deus abençoe sempre a todos” disse Mirian.

Quem puder e quiser ajudar fazendo doações, basta entrar na página do grupo no Facebook S.O.Sopão ou ligar nos telefones: (16) 99781-1010 (Mirian), (16) 99233-0392 (Ricardo) e (16) 99790-2913 (Bruno).

