SOS Oração antecipa retorno e retoma as atividades

O Projeto SOS Oração retoma as atividades nesta quinta-feira, 16, às 19h30, na Paróquia São Nicolau de Flüe, no Jardim Botafogo. O tema escolhido é "Sê tu uma bênção": “A ideia é começar 2020, com intuito de auxiliar as pessoas a serem agentes de transformação numa sociedade marcada pela desesperança, o preconceito e o ódio”, explica o Padre Robson Caramano.

Ainda segundo o pároco da igreja, neste ano, o SOS Oração vai recomeçar os encontros mais cedo: “iríamos retornar em fevereiro, mas muitos fiéis têm sentido falta e decidimos antecipar esse retorno. Sabemos que as nossas atividades ajudam as pessoas a buscarem paz em meio ao caos do dia-a-dia e fazem com que elas também se transformem em agentes dessa mesma paz”.

O SOS Oração

SOS significa "Ser Orante Sempre". O Projeto é realizado há 16 anos e se tornou um momento importante na vida de muitas pessoas.

Acontece sempre às quintas-feiras, na Paróquia São Nicolau de Flüe, e reúne os fiéis para escutar a Palavra de Deus e para a Adoração Eucarística.

A paróquia também tem investido na evangelização usando as redes sociais, como Instagram e Facebook. A ideia é ajudar os internautas a terem uma visão diferente da vida, a partir das reflexões e orações realizadas no SOS.

SERVIÇO:

“SOS ORAÇÃO”

DATA: QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO

HORÁRIO: 19H30

LOCAL: PARÓQUIA SÃO NICOLAU

