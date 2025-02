Somente em janeiro, 3.189 escorpiões são encontrados no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Escorpiões - Crédito: Divulgação

Somente em janeiro deste ano, equipes da prefeitura municipal de São Carlos encontraram 3.189 escorpiões no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, além de 10 exemplares no Cemitério Santo Antônio de Pádua. No mesmo período, foram registrados seis acidentes com escorpiões na cidade e 32 notificações de encontros com o aracnídeo. Ao todo, 34 imóveis foram vistoriados.

Diante desse cenário, autoridades sanitárias reforçam a necessidade de adoção de medidas preventivas para evitar o aparecimento desses animais peçonhentos, que podem representar sérios riscos à saúde, especialmente para crianças e idosos.

Como evitar escorpiões em casa?

Para reduzir o risco de infestação, especialistas recomendam algumas medidas essenciais:

Manter o ambiente limpo: Evite o acúmulo de entulho, folhas secas, madeiras e outros materiais que possam servir de abrigo para escorpiões.

Fechar frestas e buracos: Tampar ralos, frestas em paredes, rodapés soltos e vãos de portas e janelas impede a entrada desses animais nas residências.

Instalar telas protetoras: Colocar telas em ralos, pias e tanques pode evitar que escorpiões entrem pelo encanamento.

Cuidado com lixo e restos de comida: Esses resíduos podem atrair baratas, que são presas naturais dos escorpiões.

Evitar o contato direto: Caso encontre um escorpião, utilize ferramentas como vassouras ou pás para capturá-lo e acione as autoridades responsáveis.

O que fazer em caso de picada?

Se alguém for picado por um escorpião, é fundamental:

Lavar o local com água e sabão e evitar qualquer tipo de torniquete ou perfuração.

Manter a calma e procurar atendimento médico imediato , especialmente em casos envolvendo crianças, idosos ou pessoas com problemas de saúde.

Se possível, capturar o animal com segurança e levá-lo ao hospital para identificação.

