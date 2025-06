Somente 57 mil pessoas se imunizaram contra a gripe em São Carlos

A vacinação é crucial, pois reduz significativamente complicações, internações e mortes, especialmente para gestantes, crianças e idosos, o que é ainda mais importante neste período de inverno, quando há um aumento na circulação de vírus e doenças respiratórias. É fundamental lembrar que a imunidade leva cerca de 15 dias para se estabelecer após a aplicação da vacina.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, reforça que "a vacinação contra a Influenza é a forma mais eficaz e segura de prevenção, evitando casos graves e óbitos. Sem a imunização, algumas situações podem evoluir para complicações, principalmente em pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças menores de 2 anos. A principal complicação é a pneumonia, responsável por muitas internações hospitalares".

A diretora também destaca que a constante mudança dos vírus Influenza exige a imunização anual. Para garantir a imunidade antes das quedas bruscas de temperatura e da maior prevalência de vírus respiratórios, a população deve buscar a vacinação o mais cedo possível.

A imunização é gratuita e acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) de São Carlos, das 7h30 às 16h30, com exceção da UBS do Santa Paula, que está em reforma. No ato da vacinação, é necessário levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou nesta sexta-feira (27/06) dados sobre a cobertura da vacina contra a gripe (Influenza). Desde o início da campanha, em 28 de março, apenas 57.509 pessoas foram imunizadas, o que representa uma cobertura vacinal de 42%. Este número está muito distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A campanha, que foi ampliada em 22 de maio de 2025 para incluir toda a população com mais de 6 meses, oferece a vacina trivalente, que protege contra H1N1, H3N2 e influenza B. Apesar da ampliação, os índices de vacinação continuam baixos, especialmente entre os grupos prioritários: gestantes (23,47%), idosos (47,71%) e crianças (27,81%).