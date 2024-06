Somente 42 mil pessoas se imunizaram contra a gripe em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta segunda-feira, 3, os números da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) em São Carlos. Desde 25 de março, início da campanha, 42.768 pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 37,86%.

Dos grupos prioritários, as gestantes atingiram 15,09%, os idosos 41,95% e as puérperas 5,91%. A população alvo é de 101.212 pessoas.

O objetivo da Campanha é reduzir complicações, internações e óbitos pela infecção causada pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra a influenza A (H1N1 e H3N2) e a influenza B. É importante destacar que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Em 2 de maio de 2024, a campanha foi ampliada para todos os públicos e passou a disponibilizar vacinas para bebês acima dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, porém o município permanece distante da meta de cobertura que é de 90%.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, a meta é vacinar 90% da população alvo. “A vacinação contra a Influenza é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, é segura e evita casos graves e óbitos. Sem a imunização alguns casos podem evoluir com complicações, principalmente nas pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças menores de 2 anos. A principal complicação é a pneumonia, responsável por muitas internações hospitalares. A constante mudança dos vírus Influenza requer frequente reformulação da vacina por isso é necessário a imunização anual oferecida gratuitamente nas unidades de saúde e que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam em 2023 no hemisfério Sul”, destacou a diretora.

Denise informou, ainda, que depois de aplicada, a vacina leva cerca de 15 dias para conferir imunidade à pessoa que a recebeu, o que reforça a importância de se buscar a proteção o mais cedo possível, para garantir a imunidade antes de quedas bruscas das temperaturas, quando há prevalência da circulação dos vírus respiratórios.

Em 2022, o município de São Carlos atingiu 67,3% de cobertura vacinal dos grupos prioritários. Já em 2023 o índice ficou em 58% e a média nacional em 60%.

A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h30, exceto na UBS da Vila São José e do Botafogo, que estão em reforma. No ato da imunização, as pessoas devem levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

