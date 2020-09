Soluções para manejo de ILPF serão apresentadas durante simpósio realizado pela Embrapa São Carlos

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o VI Simpósio de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) do estado de São Paulo. O evento virtual, que ocorre nos dias 19 e 20 de novembro, vai apresentar e discutir soluções e conhecimentos para o adequado manejo desses modelos de produção.

O simpósio é organizado pela Embrapa Pecuária Sudeste e Grupo de Estudos Luiz de Queiroz (GELQ – Esalq/USP).

“Nesta edição, vamos ter a participação de grandes especialistas apresentando os mais recentes avanços da pesquisa com culturas, pastagens, florestas e animais em sistemas integrados. Teremos também um módulo para discutir certificação destes sistemas, pois a pastagem e floresta acumulam uma grande quantidade de carbono no solo, e compensam a emissão de metano pelos animais, tornando os sistemas integrados muito eficientes na mitigação da emissão dos gases de efeito estufa”, conta o coordenador técnico do evento, o pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste.

No primeiro dia, 19 de novembro, a partir das 16 horas, pesquisadores renomados vão falar sobre opções de forrageiras para ILPF, manejo do componente florestal, novas tecnologias nas culturas do milho e sorgo em ILPF e benefícios da sombra nos sistemas integrados. Já na sexta-feira, 20 de novembro, as discussões serão em torno do componente animal - desempenho dos bovinos, bem-estar e conforto térmico. Os debatedores também vão tratar de temas relacionados à sustentabilidade da ILPF – estratégia de mitigação às mudanças climáticas, certificação de propriedades e acesso a finanças verdes. Além disso, a dinâmica da matéria orgânica do solo nesses sistemas será discutida pelos especialistas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

SERVIÇO

VI Simpósio de ILPF de SP

19 e 20 de novembro de 2020

Horário: 16h às 19h

Local: virtual

