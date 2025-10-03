Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças

Uma ação solidária está sendo organizada por moradores próximos à ocupação do Cidade Aracy, com o objetivo de proporcionar um Dia das Crianças especial para os pequenos do bairro.

A iniciativa busca doações de brinquedos, pipoca, doces e mantimentos para preparar uma festa recheada de alegria. Segundo os organizadores, a mobilização é urgente, pois o evento já se aproxima e muitas crianças aguardam com expectativa.“É uma corrida contra o tempo. Queremos trazer sorrisos e momentos felizes para as crianças carentes daqui do bairro”, relatou um dos voluntários envolvidos na campanha.

O grupo reforça que qualquer contribuição, por menor que seja, fará a diferença para tornar o dia 12 de outubro inesquecível para dezenas de famílias.

Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone (16) 99787-1027

