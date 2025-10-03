(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Cidade

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças

03 Out 2025 - 16h04Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças -

Uma ação solidária está sendo organizada por moradores próximos à ocupação do Cidade Aracy, com o objetivo de proporcionar um Dia das Crianças especial para os pequenos do bairro.

A iniciativa busca doações de brinquedos, pipoca, doces e mantimentos para preparar uma festa recheada de alegria. Segundo os organizadores, a mobilização é urgente, pois o evento já se aproxima e muitas crianças aguardam com expectativa.“É uma corrida contra o tempo. Queremos trazer sorrisos e momentos felizes para as crianças carentes daqui do bairro”, relatou um dos voluntários envolvidos na campanha.

O grupo reforça que qualquer contribuição, por menor que seja, fará a diferença para tornar o dia 12 de outubro inesquecível para dezenas de famílias.

Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone (16) 99787-1027

Leia Também

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano
Cidade18h52 - 03 Out 2025

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido
Cidade17h07 - 03 Out 2025

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial
Cidade17h02 - 03 Out 2025

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso
Cidade15h45 - 03 Out 2025

Fogo consome vegetação na região da Babilônia; suspeita é de incêndio criminoso

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento
Workshop ValorizaSP10h51 - 03 Out 2025

São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento

Últimas Notícias