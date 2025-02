Segunda a sexta-feira

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perde intensidade sobre o estado de São Paulo, a previsão é de predomínio de sol com céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva em pontos isolados a partir da tarde, em todas as regiões paulistas. Temperaturas em elevação. (IPMET)

