Terça-feira (28/05) e sexta-feira (31/05)



O Tempo voltará a ficar estável, com com céu claro a poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo, devido à entrada de uma massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão, que provocará acentuado declínio nas temperaturas, provocando frio principalmente entre a noite ao início da manhã da quarta-feira e da quinta-feira.

