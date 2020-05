Esse homem da foto chama-se Antônio Carlos. Ele tem deficiência mental e hoje saiu de casa sozinho, sem avisar. A sobrinha, Ariane Santos, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para localizá-lo.

Antônio Carlos mora no Cidade Aracy II e foi visto pela última vez no Jardim Cruzeiro do Sul.

Quem tiver informações sobre o seu paradeiro deve ligar para o telefone (16) 981469528 / 99239-835.

