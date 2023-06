SMTT vai implantar rotatória na Bruno Ruggiero Filho

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que na próxima segunda-feira (05/06), iniciará a obra de implantação de uma rotatória na avenida Bruno Ruggiero Filho na altura do cruzamento com a avenida dos Sanhaços defronte ao Condomínio Orizzonti di San Carlo.

A obra no valor de R$ 359.156,79 faz parte de contrapartida da empresa MRV Engenharia e Participações S/A, para mitigação dos impactos no sistema viário, em função dos empreendimentos implantados na região e deverá estar concluída em 30 dias, conforme o cronograma apresentado pela construtora, podendo o prazo ser prorrogado.



A SMTT informa que serão realizadas interferências parciais no trânsito de veículos da avenida Bruno Ruggiero Filho, com desvio e sinalização de obras, permitindo a fluidez e acessos locais.



A implantação da rotatória tem por objetivo melhorar a segurança no local, ordenando os acessos a avenida Bruno Ruggiero com eliminação dos cruzamentos do canteiro central anterior e posterior. “A realização dessa obra visa a segurança viária, considerando que a rotatória é um dispositivo de controle de tráfego, tipo cruzamento circular e ordenador de fluxos”, destacou o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno.



“Nesta primeira etapa da obra as interdições serão parciais com fluxos nos dois sentidos. Se tiver necessidade de interdição, além da sinalização de alerta, será utilizada a marginal paralela sem dificuldade de tráfego no sentido bairro e da mesma forma no sentido shopping. A obra é importante para o sistema viário da avenida Bruno Ruggiero porque vai regrar a fluidez do tráfego e eliminar os cruzamentos hoje existentes no canteiro central, ressaltou Sebastião Batista, secretário adjunto de Transporte e Trânsito.



A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito, e se possível busque rotas alternativas.

