SIGA O SCA NO

SMTT instala sinalização vertical no Aracê de Santo Antônio -

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito instalou nesta terça-feira (26/09), no “Aracê de Santo Antônio”, 90 placas de sinalização vertical, um investimento de R$ 28.800,00. A solicitação foi uma reivindicação dos moradores da região e que agora foi possível atender.

Ano passado a estrada João Baio que liga o Embaré ao Aracê de Santo Antônio com 2,1 Km, também foi recuperada. O local recebeu, ainda, 1 Km de galeria de drenagem, um investimento de mais R$ 2 milhões por parte do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) a pedido da Prefeitura de São Carlos.

Leia Também