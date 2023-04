SMTT instala semáforo de pedestre na Avenida Getúlio Vargas

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nessa sexta-feira, 27, será ligado o semáforo de pedestres na avenida Getúlio Vargas, na altura da Escola Prof. Antônio Adolfo Lobbe. Além do equipamento, com acionamento por botoeira, a SMTT fez a abertura do canteiro central e novas sinalizações horizontal e vertical para travessia de pedestres.

A travessia em nível foi executada para proporcionar segurança aos pedestres após o fechamento do túnel sob a via. Com a implantação, o pedestre que deseja atravessar no local poderá acionar o semáforo por meio de duas botoeiras disponibilizadas na via, sendo uma em cada lado da calçada. E dois conjuntos semafóricos foram instalados, sendo um em cada sentido da via.

A SMTT reforça aos pedestres a necessidade de acionamento da botoeira, aguardando a indicação semafórica para atravessar a via, sempre com atenção ao trânsito de veículos. E aos motoristas a atenção a nova sinalização e respeito aos pedestres.

Assim como em outros locais, neste ponto foram utilizados cabos elétricos de alumínio, produto sem atratividade comercial, com objetivo de reduzir os furtos que geram impactos econômicos e operacionais.

