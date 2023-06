SMTT informa que trânsito ficará impedido em trecho da Avenida São Carlos, nas noite de sábado e dom

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa que a pedido da Diocese de São Carlos vai interditar neste sábado (24) e no domingo (25), das 18h às 23h30, o trânsito da Avenida São Carlos entre as ruas Treze de Maio e Conde do Pinhal para realização do XI Sertanejão da Cadetral.

O transporte público coletivo será desviado pela Rua Treze de Maio e utilizará o ponto de ônibus dessa via em frente a praça Cel. Paulino Carlos.

A SMTT orienta os motorista para evitar essa região no período de interdição, e solicita a todos que tenham atenção redobrada e respeitem a sinalização.

