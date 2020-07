SMTER informa sobre novos cursos gratuitos à distância

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) comunica que o SP TECH, novo programa de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho do Governo do Estado de São Paulo, voltado especialmente para a área de tecnologia da informação, está oferecendo quatro trilhas formativas e uma trilha complementar de empreendedorismo, para quem quer se dar bem nessa área como empregado ou profissional autônomo.

Cursos de formação continuada na área de Tecnologia da Informação, onde você escolhe o caminho dos seus estudos nas áreas de ciência de dados e programação. Todos os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria com o SEBRAE, possibilitando acesso a crédito em condições especiais no Banco do Povo. Basta acessar: http://www.viarapida.sp.gov.br/trilhas-sp-tech

A Universidade Mackenzie desenvolveu os cursos abaixo, que serão disponibilizados gratuitamente, com certificação inclusa: Cultura Digital na Educação (4h), Metodologias Ativas e Educação Híbrida (4h), Inovação na Era Digital (4h), Inteligência Artificial e Ferramentas Avançadas de Ciência de Dados (4h), Tomada de Decisões Guiadas por Dados (4h), Agile Project Management: Um Novo Modelo de Gestão nas Organizações (8h), Contrato de Confidencialidade (4h), Como Fazer a Análise para a Compra de um Imóvel (4h), Gestão de Equipes Remotas (4h), Estratégia Corporativa e Gestão de Projetos (4h), Building Devops Pipeline - Beginners (4h), Gestão de Tesouraria e Uso de Derivativos: Mercado a Termo de Dólar (8h), Estratégia Empresarial (4h), Jornada do Candidato (4h) e Gerando Valores: Alavanque Seus Negócios com Inovação. Você pode acessar os cursos pelo LINK: https://eadcursoslivres.mackenzie.br/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=432727-1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também