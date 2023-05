SMTER abre inscrições para curso de atendente de farmácia

Secretaria de Emprego e Renda - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o SENAC São Carlos, vai oferecer no mês de maio, 30 vagas de formação profissional no curso de Atendente de Farmácia.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10 de maio, das 8h às 16h30, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro. Para se inscrever é necessária idade mínima de 17 anos, ensino fundamental completo, apresentar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e ter renda familiar de até 2 salários, caso possua, número do Programa de Integração Social (PIS).

Com carga horária de 240 horas, o curso de Atendente de Farmácia tem como objetivo capacitar o participante para atuar em drogarias e farmácias com manipulação, no atendimento ao cliente. A formação inclui processos de apoio à dispensação de medicamentos e à comercialização de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumaria e outros produtos para saúde, e também no auxílio ao processo de organização e controle de estoque. “O curso está inserido em nosso trabalho para oferecer diferentes tipos de capacitação aos cidadãos que nos procuram, atendendo também às demandas que empresários e comerciantes nos trazem”, explicou a secretária da SMTER, Dani Favoretto Valenti.

O curso será realizado no Auditório Wilson Wady Cury, localizado na avenida São Carlos, nº 1.800 – Secretaria Trabalho, Emprego e Renda -, com início dia 15/05/2023, das 13h30 às 17h30. A secretária destaca ainda a importância da parceria com o SENAC no sentido de se promover cursos para a formação profissional com certificação. “O SENAC é referência de qualidade em capacitação profissional e um grande parceiro da SMTER na formação de novos profissionais e desenvolvimento da cidade”, ressaltou a secretária.

