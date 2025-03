SiSU 2025: UFSCar divulga edital de vagas remanescentes

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou o edital da seleção de candidatos aos cursos de graduação presenciais, para preenchimento de vagas remanescentes do SiSU 2025. Essa seleção que oferece as vagas restantes, além do cadastro de formação reserva, serve para ingresso nos cursos de graduação ainda neste primeiro semestre de 2025.

São no momento 100 vagas em 19 cursos que estão distribuídos nos quatro campi da Universidade (São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino). As vagas disponibilizadas são para cursos que já não possuem mais lista de espera para as próximas chamadas regulares. Já o cadastro reservado é para cursos em que há pessoas na lista de espera, contudo, em número muito pequeno, o que pode gerar vagas remanescentes durante o processamento das duas últimas chamadas do ingresso principal.

Os detalhes devem preencher o formulário online de inscrição, disponível neste endereço ( https://sistemas.ufscar.br/sagui/portal ), até às 23h59 do dia 21 de março. O edital completo pode ser acessado em www.ingresso.ufscar.br . Os dados devem ser esclarecidos pela Central de Atendimento, em ingresso.ufscar.br/atendimento .

