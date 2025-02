Sistema Muralha Paulista entra em operação na cidade de São Carlos

Prefeito Netto e o secretário de segurança Michel Yabuki reunidos com membros do governo do estado de SP - Crédito: divulgação

O Sistema Muralha Paulista entrou em operação nesta quarta-feira (12/02) em São Carlos, que se tornou o primeiro município fora da capital paulista a utilizar o reconhecimento facial para reforçar a segurança pública. Para marcar o início da integração, a equipe técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública esteve na cidade.

A adesão ao programa foi alinhada na última segunda-feira (10/02), em reunião realizada na capital paulista entre o prefeito de São Carlos, Netto Donato, o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e o deputado federal Maurício Neves. O encontro definiu os últimos detalhes para a integração efetiva da cidade ao programa.

Criado pelo governador Tarcísio de Freitas, o Muralha Paulista tem como objetivo aumentar o monitoramento por meio de câmeras de segurança integradas a sistemas digitais da polícia. O programa visa restringir a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de criminosos durante seus deslocamentos. O sistema conta com soluções tecnológicas avançadas, operando em nuvem e com inteligência artificial, conectando câmeras em todo o estado às forças de segurança.

O sistema também possibilita o acesso a bancos de dados para consulta de cadastros de entregadores, atuando na prevenção de golpes; na verificação do IMEI de celulares; conferência de registro de armas; consulta de empresas em bases nacionais; e apoio à Operação Delegada e análise de cenas de uso.

O Muralha Paulista está integrado ao sistema Cortex, que reúne uma base de dados nacional e é operacionalizado pelo centro de fusão de dados (“fusion center”) da Secretaria de Segurança Pública. Com essa tecnologia, é possível reconhecer procurados pela Justiça, identificar veículos furtados ou roubados e localizar pessoas desaparecidas.

O secretário Michael Yabuki destacou a importância do programa para a atuação da Guarda Municipal. “A partir de hoje, os Guardas Municipais de São Carlos contarão com a integração do sistema de detecção de placas e reconhecimento facial. Os alertas serão enviados em tempo real para os dispositivos móveis dos agentes, que também poderão utilizar o aplicativo para identificação de indivíduos por meio de fotos capturadas no momento da abordagem”, explicou.

Segundo o secretário Guilherme Derrite, São Carlos foi escolhida para ser pioneira na implantação devido ao trabalho da Guarda Municipal e à tecnologia já utilizada no município. “A iniciativa permitirá que a Guarda Municipal receba sinais de alerta em tempo real, contribuindo significativamente para o combate ao crime e a segurança da população”, afirmou.

O Comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos de Godói, destacou como o sistema impacta e agiliza o trabalho dos agentes da Guarda Municipal. “Foi liberado o sistema de uma maneira mais ampla, com uma ferramenta muito mais ampla, onde o agente da Guarda Municipal vai poder ter acesso tanto no centro de sistema operacional, quanto in loco, na rua, para poder fazer as consultas”. E completou: “O agente tem, através dessa ferramenta, uma base de dados que é assertiva, e vai conseguir ver em tempo real a situação criminal de uma pessoa que pode ter se envolvido em algum tipo de crime, ou um veículo que, por muitas vezes, possa estar envolvido também em alguma situação criminal. A gente vai ter uma agilidade naquela resposta quanto ao atendimento ao público”.

Durante o evento de integração do programa em São Carlos, o Prefeito Netto Donato reafirmou seu compromisso com a segurança pública. “Dentro das prioridades que nós temos no nosso plano de governo, eu sempre ressaltei três: a limpeza da cidade, o combate às enchentes e segurança pública. E é isso nós já estamos fazendo desde o primeiro dia. Hoje, nem dois meses de governo, nós já estamos anunciando a integração do Muralha Paulista aqui no Município de São Carlos. O primeiro município do estado de São Paulo a receber essa integração. É assim que a gente vai construir o nosso escudo são-carlense, com todas as tecnologias necessárias para dar mais segurança pra você”, concluiu o Prefeito.



Da assessoria

