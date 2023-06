Sistema emissor de nota fiscal da Prefeitura Municipal está fora do ar

GIAP está fora do ar -

O sistema emissor de nota fiscal da Prefeitura Municipal (GIAP) está fora do ar há pelo menos dois dias. Usuários entraram em contato com a redação do São Carlos Agora reclamando do problema.

Ao acessar o link https://scarlos.giap.com.br/ aparece uma mensagem de erro, em inglês dizendo que o serviço está indisponível.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos uma resposta, essa notícia será atualizada.

