Sistema de monitoramento da Guarda Municipal torna-se objeto de estudo do governo turco

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, recebeu nesta semana a visita do Prof. Dr. Mehmet Akşit no Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal, tendo como objetivo auxiliar no desenvolvimento de projetos para o Governo da Turquia relacionados a desastres naturais.

Docente na Universidade de Twente, nos Países Baixos (Holanda), Akşit tem larga experiência com sistemas complexos de grande escala e atualmente lidera a construção de uma rede de colaboração para o projeto de uma plataforma para desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de desastres. O principal motivo são os recentes terremotos que a Turquia e a Síria enfrentaram há alguns meses, resultando em mais de 50 mil mortes.

Desta forma, a vinda de Akşit decorre do fato de as enchentes são-carlenses também se enquadrarem na categoria desastre natural, o que fez o professor conferir presencialmente o trabalho que a Prefeitura realiza para monitoramento das enchentes. No Brasil, ele também pretende fazer uma reunião com a Prefeitura de São Paulo sobre o mesmo assunto para angariar conhecimento e aprimorar seus estudos.

O secretário-adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Paulo César Belonci, fez parte do encontro e destacou a importância desta integração de conhecimento. “Participamos desta reunião a convite do Prof. Rafael Aroca, da UFSCar, pois o governo turco, após o último terremoto, contratou o Prof. Akşit para desenvolver um software de gerenciamento de desastre. Esse software está sendo desenvolvido em parceria com o Departamento de Computação da UFSCar e prevê simulações de desastres, como o que pode acontecer em cada situação, quantas ambulâncias precisam estar no local, quando deve ser chamado o Corpo de Bombeiros, entre outras questões”, explica Belonci.

Neste sentido, o CCO da Guarda Municipal chamou atenção especial do professor turco por conta de seus mecanismos e serviços abrangidos. “Mostramos os equipamentos e também as imagens das enchentes, pois a ideia é passar algumas informações do município para que ele possa desenvolver este estudo. Para nós, é importante saber que os equipamentos que dispomos no CCO, como o monitoramento das escolas, rios e vias públicas, a leitura de placas e a sala de gerenciamento de crise, bem como a integração aos sistemas estaduais e federais, têm sido assunto de interesse e de reconhecimento da cidade em todo o mundo”, acrescenta o secretário-adjunto.

