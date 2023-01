Chuva - Crédito: Pixabay

Segunda-feira (30/01) até quinta-feira (02/02)



O Tempo segue instável na maior parte do estado de São Paulo, com áreas de instabilidade que causam chuvas isoladas, algumas com intensidades moderadas/fortes em várias regiões do estado, devido a presença de um sistema de baixa pressão no interior do continente. Esse sistema será intensificado pela passagem de uma frente fria pelo litoral paulista na quarta-feira. Temperaturas com leve declínio.

IPMET

Leia Também