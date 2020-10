Sistema de baixa pressão promete derrubar temperaturas nesta sexta-feira (30)

Crédito: Arquivo/Acisc

Quinta-feira (29/10)

A formação de áreas de instabilidade entre o Mato Grosso do sul e Minas Gerais, favorecem as ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas, a partir do oeste do estado.

Sexta-feira (30/10)





Devido a presença de um sistema de baixa pressão no Mato Grosso do Sul, areás de instabilidades são esperadas sobre o estado de São Paulo, com chuvas e trovoadas. Temperaturas em declínio.

Sábado (31/10)

Tempo com muita nebulosidade sobre o estado de São Paulo, com previsão de chuvas isoladas, principalmente para a região leste e faixa litorânea paulista. Temperaturas estáveis.

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também