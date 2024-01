SIGA O SCA NO

Chuva - Crédito: Pixabay

Segunda-feira (22/01) até Quinta(25/01)





Baixas pressões do interior do continente, mantêm a condição de Tempo instável sobre o estado de São Paulo, ocasionando chuvas e trovoadas. No período da manhã, haverá aberturas de sol e ocorrências de chuvas em pontos isolados. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e ocorrem áreas de chuvas mais intensas, acompanhadas por descargas elétricas.



Fonte: IPMET

