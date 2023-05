Sistema de baixa pressão pode provocar chuva forte no começo da semana

Avenida Morumbi durante a chuva -

Segunda-feira (29/05)

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo, especialmente na faixa leste, que mantém a previsão de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia devido ao ventos úmidos oriundos do oceano. As Temperaturas em declínio devido ao deslocamento do sistema de alta pressão pós-frontal, que ocasionará rajadas de ventos mais acentuadas.

Terça-feira (30/05) e Quarta-feira (31/05)

No decorrer da terça-feira, a formação de um centro de baixa pressão atmosférica sobre o continente, potencializa a condição de intabilidade no estado de São Paulo, mantendo o céu nublado com chuvas e trovoadas isoladas, algumas ocasionalmente fortes. Esse sistema desloca-se a partir do oeste do estado e deixa o Tempo instável até a quarta-feira. As temperaturas continuarão baixas em todo o estado.

Quinta-feira (01/06)

Centro de baixa pressão desloca-se para o litoral do estado de São Paulo durante a quinta-feira, mantendo o céu encoberto, com áreas de chuvas e ventos mais intensos na costa paulista. Nas demais regiões a entrada de um sistema de alta pressão, favorece as condições de céu parcialmente nublado e sem chuva.

