Sistema de alta pressão vai derrubar as temperaturas; veja quando

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

Sexta-feira (04/04) a Domingo (06/04)



Frente fria avança para o litoral do Rio de Janeiro na sexta-feira. No estado Estado de São Paulo, o Tempo fica com céu parcialmente nublado com chuvas isoladas no interior, a partir da tarde. Na faixa leste e no nordeste do estado, céu nublado com chuvas ocasionalmente fortes, que se são previstas até a manhã de sábado. O domingo continua com o céu parcialmente nublado e com diminuição das chuvas na faixa leste. Entretanto, as temperaturas entrarão em declínio a partir da sexta-feira, principalmente no centro-leste do estado, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, sendo a primeira queda de temperatura do outono.

Leia Também