Sistema de alta pressão provoca queda nas temperaturas

Domingo (11/05)



Frente fria descoca-se para o Rio de Janeiro, no entanto, a instabilidade seguirá presente principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado de São Paulo. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, declinará as temperaturas.

Segunda-feira (12/05) e Terça-feira (13/05)



Tempo estável, com poucas nuvens, sem chuva no interior paulista, devido à presença do sistema de alta pressão, pós-frontal, com massa de ar frio associada. Na faixa leste, a nebulosidade estará mais acentuada, com previsão de chuvas isoladas, por causa da circulação dos ventos, que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas em declínio. IPMET

