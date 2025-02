“Sistema cai” no AME e pacientes se aglomeram na unidade de saúde

Pacientes se aglomeram em frente ao AME - Crédito: Divulgação

Uma leitora do São Carlos Agora entrou em contato na manhã desta sexta-feira, 14, indignada com um fato que teria ocorrido no Ambulatório Municipal de Especialidades (AME), na Avenida Sallum, na Vila Prado.

Ela informou que o sistema de informações virtuais teria caído e com isso, os pacientes que tinham consultas e exames foram obrigados a esperar a formar a normalidade.

De acordo com a mulher, até aí tudo bem. Porém, o que tinha causado indignação foi o aglomerado de pacientes, em sua maioria, pessoas com a saúde debilitada e idosos que não tinham onde sentam e ficaram em pé em frente a unidade de saúde.

“(Estou) Impressionada com a falta de respeito com pessoas de idade, pessoas com a saúde debilitada na frente do AME. Cadê nosso secretário de saúde? Não se preocupam em colocar cadeiras plásticas pro pessoal sentar pra esperar o sistema voltar, já que o dia começou com sistema caindo. São Carlos é atrasado demais”, lamentou, em mensagem via WhatsApp.

