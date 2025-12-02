SIPAT 2025 é aberta em São Carlos com foco na saúde integral dos servidores públicos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Assédio (CIPA), abriu oficialmente nesta segunda-feira (1º) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT 2025). Com o tema “Saúde do Servidor na Integralidade”, o evento reforça o compromisso do município com a cultura de prevenção, bem-estar e segurança no ambiente de trabalho.

A cerimônia de abertura ocorreu às 9h, no Paço Municipal, e contou com a presença do vice-prefeito Roselei Françoso, do vereador Lineu Navarro, da secretária de Gestão de Pessoas Ana Beatriz Sodelli e demais autoridades. A programação inicial foi marcada por uma apresentação musical do Projeto Guri e pela palestra de sensibilização conduzida pelo enfermeiro do trabalho Fábio Leandro da Silva.

Durante sua fala, o vice-prefeito Roselei Françoso destacou que a saúde do trabalhador — física e mental — deve ser prioridade absoluta da administração pública. Ele reforçou que a SIPAT é um instrumento importante, mas que a responsabilidade com o bem-estar do servidor deve ser contínua.

“Cada trabalhador tem alguém esperando por ele em casa, e nossa obrigação é garantir que exerça suas funções em condições seguras e dignas”, afirmou.

O palestrante Fábio Leandro da Silva ressaltou que segurança e ambiente de trabalho saudável são pilares inseparáveis no serviço público. Ele lembrou que São Carlos possui cerca de 5 mil servidores municipais, reforçando a importância de olhar para todos os aspectos da saúde.

“Precisamos considerar a saúde mental, fisiológica e organizacional. Tudo isso impacta diretamente no bem-estar e no funcionamento do serviço público”, disse.

A secretária de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli, reforçou o propósito da SIPAT em promover acolhimento e reflexão.

“Queremos oferecer um espaço onde cada servidor possa refletir sobre sua saúde física, mental e emocional. A integralidade é essencial para construirmos ambientes de trabalho mais seguros, equilibrados e colaborativos”, destacou.

A SIPAT 2025 segue até 5 de dezembro, com uma programação que inclui palestras, rodas de conversa, práticas integrativas e treinamento de primeiros socorros, todas voltadas à promoção da saúde física, mental e emocional dos servidores municipais.

A reportagem do São Carlos Agora acompanha as atividades ao longo da semana.

Leia Também