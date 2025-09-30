SINDSPAM repudia medidas de contenção de gastos anunciadas pela Prefeitura de São Carlos

Sindspam São Carlos - Crédito: reprodução

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM) divulgou nesta terça-feira (30) uma nota de repúdio à Ordem de Serviço nº 129/2025, publicada pela Prefeitura Municipal. O documento estabelece restrições de gastos até 31 de dezembro deste ano, incluindo a suspensão do pagamento de férias em pecúnia, limitação de horas extras e cortes em despesas consideradas essenciais.

Segundo o Sindicato, a decisão foi tomada sem qualquer diálogo prévio com a entidade que representa os trabalhadores, o que gerou forte insatisfação entre os servidores. “Em vez de abrir canais de conversa, o governo municipal impôs medidas unilaterais, penalizando trabalhadores que já enfrentam sobrecarga e falta de valorização”, destacou a nota.

O SINDSPAM também criticou a criação de dezenas de cargos comissionados em fevereiro deste ano, lembrando que já havia indícios de desequilíbrio financeiro, com despesas superiores às receitas no primeiro bimestre. Para a entidade, é incoerente cortar benefícios de servidores enquanto se amplia a estrutura de confiança da administração.

A direção do Sindicato reafirmou que continuará defendendo os direitos dos servidores municipais e cobrou medidas “justas e transparentes”, como o corte de cargos comissionados criados indevidamente, antes de transferir o ônus da crise para os trabalhadores. “Exigimos diálogo imediato e respeito à representação sindical. Os servidores não podem pagar sozinhos pelo descontrole orçamentário da administração municipal”, concluiu o comunicado.

VEJA NOTA NA INTEGRA

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM) vem a público manifestar total repúdio à Ordem de Serviço nº 129/2025, publicada pela Prefeitura Municipal, que determina uma série de restrições sob a justificativa de contenção de gastos, incluindo suspensão de férias em pecúnia, limitação de horas extras e cortes em despesas essenciais até 31 de dezembro deste ano.

O Sindicato lamenta profundamente que uma decisão de impacto direto sobre a vida dos servidores tenha sido tomada sem qualquer diálogo prévio com a entidade que representa a categoria. Em vez de abrir canais de conversa, o governo municipal impôs medidas unilaterais, penalizando trabalhadores que já enfrentam sobrecarga e falta de valorização.

Além disso, causa indignação o fato de que, em fevereiro deste mesmo ano, a Prefeitura criou dezenas de cargos de confiança, mesmo havendo indícios de que o Município ultrapassaria os limites previstos no ART. 167-A da Constituição Federal, pois já no primeiro bimestre as receitas correntes realizadas eram muito inferiores às despesas empenhadas.

O SINDSPAM reafirma seu compromisso de defender os direitos dos servidores públicos municipais e exige que a Prefeitura adote medidas justas e transparentes, incluindo o corte de cargos comissionados criados indevidamente, antes de transferir o ônus para os trabalhadores.

Exigimos diálogo imediato e respeito à representação sindical. Os servidores não podem pagar sozinhos pelo descontrole orçamentário da administração municipal.

SINDSPAM — Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos

São Carlos, 30 de setembro de 2025

Leia Também