(16) 99963-6036
terça, 06 de janeiro de 2026
Cidade

SINDSPAM questiona Administração sobre suspensão do pagamento em pecúnia de férias

06 Jan 2026 - 11h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Sindspam São Carlos - Crédito: reproduçãoSindspam São Carlos - Crédito: reprodução

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM), encaminhou nesta segunda-feira (05-01), um ofício ao prefeito municipal Netto Donato e à Procuradoria Geral do Município, questionando acerca da suspensão do pagamento em pecúnia de férias (abono pecuniário) aos servidores, conforme determinado pelas Ordens de Serviço nº 129/25 e nº 168/25.

O documento da Administração determina a suspensão dos pagamentos em pecúnia de férias, medida que, na prática, impede o exercício do direito do servidor de converter 1/3 (um terço) do período de férias em abono pecuniário, direito este amplamente assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Entretanto o SINDSPAM alerta que nos termos do artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que assegura ao trabalhador o direito de converter um terço do período de férias em abono pecuniário, desde que requerida no prazo legal. 

O SINDSPAM reconhece a importância da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas, conforme invocado nas Ordens de Serviço mencionadas, é igualmente consolidado o entendimento de que medidas de contenção de despesas não podem alcançar direitos trabalhistas legalmente assegurados, sobretudo quando não há lei formal que autorize tal restrição.

O presente ofício tem caráter preventivo e institucional, buscando o diálogo e a correção administrativa, a fim de evitar prejuízos aos trabalhadores do município.

Leia Também

2025 termina com 24 mortes e mais de 20 mil casos de dengue
São Carlos 13h20 - 06 Jan 2026

2025 termina com 24 mortes e mais de 20 mil casos de dengue

Economista são-carlense recomenda atenção especial para "fase de testes"
Reforma tributária 13h04 - 06 Jan 2026

Economista são-carlense recomenda atenção especial para "fase de testes"

Moradores pedem redutores de velocidade e sinalização na Avenida Miguel Abdelnur Filho
Cidade12h43 - 06 Jan 2026

Moradores pedem redutores de velocidade e sinalização na Avenida Miguel Abdelnur Filho

Professor de geopolítica de São Carlos aposta que invasão causará vários problemas para Trump
Crise na Venezuela 10h34 - 06 Jan 2026

Professor de geopolítica de São Carlos aposta que invasão causará vários problemas para Trump

SAAE realiza manutenção emergencial no Jardim Botafogo
Cidade09h47 - 06 Jan 2026

SAAE realiza manutenção emergencial no Jardim Botafogo

Últimas Notícias