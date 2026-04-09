SINDSPAM protocola aviso de greve na Prefeitura de São Carlos

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Diretores do Sindicato dos Servidores Públicos, Empregados Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Dourado e Ibaté (SINDSPAM), acompanhados de servidores que irão compor o comitê de greve, estiveram na manhã desta quinta-feira (9) no Paço Municipal para protocolar o aviso de greve da categoria.

O documento foi recebido pela secretária municipal de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli. Durante o encontro, ficou definido que, caso a Prefeitura apresente uma contraproposta, o sindicato convocará uma nova assembleia para avaliação dos servidores.

De acordo com o SINDSPAM, se não houver avanço nas negociações, a greve será iniciada a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de abril.

O sindicato informou ainda que a decisão pela paralisação foi tomada em assembleia realizada na noite de quarta-feira (8), quando a categoria rejeitou por unanimidade a proposta apresentada pelo governo municipal durante as negociações da campanha salarial 2026/2027.

A entidade também destacou que todos os procedimentos legais necessários para a deflagração do movimento estão sendo devidamente cumpridos.

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