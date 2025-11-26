(16) 99963-6036
SINDSPAM convoca servidores da educação para assembleia geral no dia 1º de dezembro

26 Nov 2025 - 08h57Por Jessica Carvalho R.
Sindspam São Carlos - Crédito: reproduçãoSindspam São Carlos - Crédito: reprodução

O Sindicato dos Servidores Públicos Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM) convoca todos os servidores e servidoras da Educação para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 1º de dezembro de 2025. O encontro será realizado na sede social do sindicato, localizada na Rua dos Ferroviários, 81, Vila Prado, às 18h30 em primeira convocação e às 19h em segunda convocação, com qualquer número de presentes.

A assembleia irá deliberar sobre temas fundamentais para a categoria, especialmente em relação ao próximo ano letivo. Entre os pontos da pauta estão:

A) Análise, aprovação ou rejeição da proposta do município sobre o parcelamento dos pagamentos das férias e pecúnias, além do calendário escolar de 2026.

B) Discussão e deliberação sobre a proposta da Prefeitura referente à regulamentação dos HTPC online e às compensações dos sábados letivos do calendário de 2026.

 

