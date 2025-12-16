SINDSPAM coloca departamento jurídico à disposição de servidora que denunciou importunação sexual

tolera qualquer tipo de abuso moral, físico ou sexual em qualquer lugar, especialmente, no ambiente de trabalho.

Todo e qualquer abuso gerado pela manipulação das relações de poder instituídas nas empresas é absolutamente inaceitável.

A luta contra o assédio sexual e moral faz parte de uma política permanente do SINDSPAM que coloca à disposição da servidora vítima, toda sua estrutura jurídica para acompanhar o caso.

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Dourado e Ibaté (SINDSPAM), diante das graves acusações de uma técnica de enfermagem de 36 anos que denunciou um colega de trabalho, um socorrista de 50 anos, por importunação sexual nas dependências de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Carlos, informa que não