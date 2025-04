Sindspam amplia sua base e passa a defender os servidores de Ibaté

Servidores de Ibaté na Assembleia aprovando o Sindspam como representante da categoria no munícipio - Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (Sindspam) realizou, no sábado, 26, duas assembleias extraordinárias. A primeira ocorreu em sua sede social, com a participação apenas dos associados do sindicato, onde foram analisadas e votadas algumas alterações em seu Estatuto Social. Durante a assembleia, os servidores tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, as quais foram devidamente esclarecidas antes da votação.

Os associados aprovaram a extensão da base territorial do Sindspam para a cidade de Ibaté, a alteração do nome para "Sindicato dos Servidores Públicos, Empregados Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Dourado e Ibaté", e a alteração da categoria profissional para "servidores públicos, empregados públicos e autárquicos municipais das Prefeituras Municipais, das Câmaras Municipais, Autarquias Municipais, Fundações Públicas Municipais e Empresas Públicas e Mistas Municipais", incluindo servidores ativos e inativos das cidades de São Carlos, Dourado e Ibaté.

Em seguida, os dirigentes do Sindspam estiveram na cidade de Ibaté, onde foi realizada outra assembleia no clube de campo do Grei. Com a presença de dezenas de servidores, foi apresentada a proposta de expansão com o objetivo de fortalecer a categoria, atender às demandas dos servidores, melhorar as condições de trabalho e lutar pela preservação e ampliação dos direitos garantidos por lei. Durante a assembleia, também foram esclarecidas todas as dúvidas dos presentes antes da deliberação.

Por unanimidade, os servidores de Ibaté aprovaram a implantação do Sindspam na cidade como representante legal da categoria. Para os diretores do sindicato, a chegada do sindicato em Ibaté representa um marco importante na defesa dos interesses dos servidores públicos municipais.

Com a ampliação, o Sindspam passa agora a ser oficialmente o sindicato que representa os servidores públicos municipais e autárquicos de São Carlos, Dourado e Ibaté, reforçando seu compromisso de atuação em defesa do funcionalismo público da região.

Leia Também