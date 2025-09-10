Sindicato e Electrolux podem fechar acordo nesta quinta-feira

Linha de produção da Electrolux: negociação interessa diretamente a cerca de 2.000 trabalhadores da planta são-carlense - Crédito: divulgação

A Electrolux do Brasil deve apresentar nesta quinta-feira, 11 de setembro, ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, uma nova proposta de reajustes salariais, com reposição da inflação e aumento real, além de benefícios sociais aos seus cerca de 2.000 trabalhadores dentro da negociação do acordo coletivo 2025/2026. A data-base dos metalúrgicos e metalúrgicas é 1º de setembro.

Em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA por telefone, a vice-presidente do Sindicato, Ceres Lucena, explicou que na reunião desta terça-feira, 9 de setembro, a empresa recebeu os sindicalistas que apresentaram o resultado da assembleia geral dos trabalhadores realizada no último domingo e que rejeitou a contraproposta da empresa. Os negociadores da empresa, alegaram que não tinham autonomia para fechar a negociação e que teriam que consultar a direção nacional da empresa, em Curitiba (PR). "Assim, o prazo final para a nova proposta da empresa ficou para esta quinta-feira", afirma Ceres;

No último domingo, a assembleia também aprovou o aviso de greve e reafirmação do compromisso com a luta por avanços na campanha salarial 2025/2026, valorização do ticket e PLR 2026.

O aviso de greve aprovado há foi protocolado na segunda-feira (08/09), na empresa Electrolux. A partir daí, inicia-se o prazo legal de 48 horas para que o movimento grevista possa ter início. Caso não haja avanço nas negociações, a produção da Electrolux pode parar.

