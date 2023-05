Sindicato dos Metalúrgicos retoma negociações na Electrolux pela PLR

SIGA O SCA NO

Strano conversa com metalúrgicos: domingo, nova reunião - Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté se reuniu nesta quarta-feira, 24, com representantes da empresa Electrolux, planta São Carlos, para retomar as negociações referente a PLR (Participação de Lucros e Resultados).

A retomada se deu após a entrega do aviso de greve, no qual o Sindicato notificou a empresa, sobre a deflagração do movimento paredista, conforme exige a lei.

Os trabalhadores na Electrolux aprovaram em assembleia no último domingo, 21, no Clube de Campo dos Metalúrgicos, o aviso de greve para pressionar a empresa a negociar a PLR junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté. Anteriormente a Electrolux propôs valor abaixo das reivindicações dos trabalhadores, que reprovaram a proposta.

Durante a reunião, o sindicato pressionou a Electrolux a formalizar uma nova proposta, para chegar a um entendimento sobre a PLR, que contemple os trabalhadores.

Desta forma, depois de formalizada a proposta negociada, uma nova assembleia acontecerá no próximo dia 28, domingo, às 9h30, na no Clube de Campo dos Metalúrgicos.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, ressalta a importância da organização dos trabalhadores. “Nós, do sindicato e CSE (Comitê Sindical de Empresa) na Electrolux, prezamos pelo melhor para os trabalhadores, sendo assim, depois de muita discussão conseguimos construir junto a empresa uma nova proposta. Por isso, é de extrema importância a participação das trabalhadoras e trabalhadores na assembleia de domingo. Está nas mãos das trabalhadoras e dos trabalhadores a aprovação ou rejeição da proposta negociada”, destaca Vanderlei Strano.

Leia Também